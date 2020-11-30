Новосибирцам разрешили корпоративы и утренники

Губернатор Новосибирской области разрешил проводить новогодние корпоративы и утренники при соблюдении социальной дистанции, сообщил глава региона на оперативно штабе по противодействию коронавирусу.

«Мы не намерены отказываться от проведения различных праздничных мероприятий как для взрослых, так и для детей. Но они будут проводиться с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — сказал Травников.

Новогодние корпоративы в кафе и развлекательных организациях должны проводить с ограниченным количеством участников и расстановкой столов на расстоянии.

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Утренники будут проводить не в холлах и залах в игровой форме, а только в виде представлений. Зрителей должно быть 50% от возможного наполнения зала театров и других культурных учреждений.

Во многих регионах Сибири власти запретили корпоративы. В Красноярском крае нельзя проводить новогодние вечеринки в кафе и ресторанах, а в Иркутской области такие мероприятия запрещены даже на турбазах и в других местах.

В Новосибирской области, по данным на 30 ноября, коронавирусом заразились 176 человек, выздоровели 104 человека, умели шестеро.