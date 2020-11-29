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Эксперты дали советы по выбору автомагнитолы

Источник:
"Популярная механика"
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Фото: © pixabay.com/4547 / Pixabay License

Эксперты рассказали о факторах, которые стоит обязательно учесть при выборе автомобильной магнитолы, если штатная система не устраивает — тут множество нюансов.

Современная автомагнитола не просто устройство для прослушивания музыки — это мультимедийный комбайн, связанный с другими системами машины. Зачастую просто так его не сменить. Иначе можно лишиться ряда функций вроде управления климатической системой и подогрева сидений. В машинах часто эти функции задействуются с тачскрина штатной мультимедиа, отмечают эксперты «Популярной механики».

По их мнению, прежде всего, нужно ответить на ряд вопросов. Первый из них — формат DIN, предложенный Немецким институтом по стандартизации в 1984 году и определяющий ширину и высоту магнитолы: DIN — 178 на 50 миллиметров, 2 DIN — 178 на 100 миллиметров.

Влиять на этот параметр будет наличие в панели машины необходимого для размещения пространства и пожелания владельца к параметрам системы. Но при этом нужно учесть, что экран — больше не привилегия исключительно двухдиновых магнитол. Для однодиновых устройств появились выдвижные дисплеи.

Во-вторых, нужно определить источники звука (CD/DVD/Blu-ray-диски или же флэшки) и необходимость наличия радио. Нужно обратить внимание выходную мощность магнитолы, учитывая стоящую в машине акустику или планы по замене динамиков.

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Третье обстоятельство — потенциал для развития аудиосистемы. Если есть планы совершенствовать автомузыку, лучше приобрести магнитолу «с запасом».

И еще один момент — выбирайте магнитолу так, чтобы она вписывалась в интерьер вашего автомобиля.

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