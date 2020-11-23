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Суд в Забайкалье назначил дату слушания по делу о ДТП с 19 погибшими

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Сретенский районный суд Забайкалья назначил дату слушания по делу о ДТП с рейсовым автобусом, когда погибло 19 человек. Обвиняемый — предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, сообщила пресс-служба суда.

Дело поступила в суд в понедельник 16 ноября. Дату первого предварительного слушания назначили на 30 ноября. Обвиняемый — Иван Стрельников, предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками. Автобус, перевернувшийся на мосту, принадлежал его организации.

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ДТП произошло 1 декабря 2019 года. Автобус следовал по маршруту Чита-Сретенск. На мосту транспортное средство занесло, автобус пробил ограждение и упал на лед реки Куэнга. Погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, еще 19 пассажиров получили травмы.

По данным следствия, 1 декабря технический осмотр автобуса перед выездом не провели и не выявили неисправность тормозной системы. Стрельникова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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