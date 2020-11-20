Сбор подписей в поддержку Кляйна начали в Томске

Сбор подписей за освобождение мэра Ивана Кляйна из-под стражи начался в Томске, под обращением подписались уже более 3 тысяч человек.

Кляйна задержали 13 ноября. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, связанном с созданием защитной зоны у ОАО «Томское пиво», которая, по данным следствия, помешала предпринимателю построить на этой земле жилые дома. Мэр временно отстранен от должности, он находится в СИЗО.

«Мы убеждены, что есть все основания для отмены излишне жесткого, несправедливого решения суда. С учетом личности, известности, авторитета среди горожан, биографии, стажа общественно полезной деятельности для Томска и его жителей, двукратного избрания на должность мэра города Томска, он не должен содержаться в СИЗО», – сказано в тексте петиции. К моменту публикации новости ее подписали уже 3,1 тысячи человек.

Защита Кляйна подала апелляционную жалобу на его арест. Адвокаты рассчитывают, что ее рассмотрение может состояться уже на следующей неделе.