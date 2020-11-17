Сотрудника «Томского пива» арестовали за мошенничество

СУ СКР по Томской области возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудника ОАО «Томское пиво». На прошлой неделе в рамках дела, связанного с этой организацией, арестовали мэра Томска Ивана Кляйна.

По предварительным данным следствия, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности эти участки по заниженной стоимости. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

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Суд арестовал подозреваемого. Санкции статьи «Мошенничество в особо крупном размере» предполагают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы.

На прошлой неделе за превышение полномочий арестовали мэра Томска Ивана Кляйна. Его уголовное дело связано с созданием охранной зоны вокруг ОАО «Томское пиво», которое помешало предпринимателю построить на этой территории многоэтажки.