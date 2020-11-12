Лавров отверг претензии Турции на размещение военных в Карабахе

Турецкий миротворческий военный контингент не будет присутствовать на территории Нагорного Карабаха, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

В ночь на вторник Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В зону конфликта переброшен российский миротворческий контингент. Турция настаивает на участии своих военных в миротворческой операции. Москва заявляет, что турецкие наблюдатели будут находиться только на территории Азербайджана.

«Что касается заявлений в парламенте (Турции) насчет того, что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо выездных миссий, размещен на территории Азербайджана», — приводит РИА заявление Лаврова.

По его словам, «никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет».

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, «речи о совместных миротворческих силах не шло».