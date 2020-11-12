Лавров отверг претензии Турции на размещение военных в Карабахе

Турецкий миротворческий военный контингент не будет присутствовать
на территории Нагорного Карабаха, заявил глава МИД России Сергей Лавров в
интервью российским и иностранным СМИ.
В ночь на вторник Россия, Азербайджан и Армения подписали
соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В зону конфликта переброшен
российский миротворческий контингент. Турция настаивает на участии своих военных
в миротворческой операции. Москва заявляет, что турецкие наблюдатели будут находиться
только на территории Азербайджана.
«Что касается заявлений в парламенте (Турции) насчет того,
что будут работать на тех же основаниях, что и россияне, речь идет
исключительно о том самом центре, который будет стационарно, без каких-либо
выездных миссий, размещен на территории Азербайджана», — приводит РИА заявление
Лаврова.
По его словам, «никаких миротворческих подразделений
Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет».
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, «речи о совместных миротворческих силах не шло».