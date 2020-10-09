Карабахский конфликт: почему молчит Россия?

Пограничный конфликт в Нагорном Карабахе перерос в полноценную войну между Арменией и Азербайджаном. Турция поддержала Баку — своего младшего партнера. Россия, будучи военным союзником Еревана, заняла выжидательную позицию. Москва стремится избежать конфликта с Анкарой, но сохранить влияние в Закавказье. К чему все это приведет?

С 27 сентября, с начала боев в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян пять раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Россия окажет Армении военную помощь только при угрозе непосредственной территории страны, сообщил Пашинян по итогам переговоров с Путиным.

На Нагорный Карабах, который международным сообществом считается территорией Азербайджана, российские гарантии не распространяются.

«Россия — стратегический союзник Армении, и у нас есть конкретные договоренности, касающиеся сферы безопасности», — сказал премьер Армении, признав, что в боях за Карабах, армянам придется рассчитывать только на свои силы.

Предыстория

Закавказье в последние несколько веков было ареной ожесточенного противостояния трех держав — России, Персии (Ирана) и Османской империи (Турции). Населяющие этот регион армяне — один из древнейших народов Земли — часто становились жертвой в этой борьбе. Так в 1915-1916 годах они подверглись геноциду со сторону турецких властей. В той резне, по разным данным, погибло от полумиллиона до миллиона человек.

Часто единственным убежищем и спасением для армян становился Нагорный Карабах (по-армянски Арцах). Его горы и замки защищали от персидских и турецких войск. Здесь располагались кладбища предков и древние христианские храмы.

В XIX веке значительная часть исторической Армении вошла в состав Российской империи. Но тогда армяне там составляли лишь пятую часть населения — в результате гонений народ рассеялся по всей планете. На тех землях расселялись тюркоязычные народности — предки современных азербайджанцев.

Бомбу под межнациональные отношения в регионе заложила советская власть. В СССР было принято кроить административные границы по произвольному принципу. Нагорный Карабах с армянским населением вошел в состав Азербайджанской ССР.

Конфликт

В 1988 году совет депутатов Карабаха обратился к руководству СССР с просьбой о передаче региона в состав Армении. Политбюро ЦК КПСС ответило отказом, что привело к массовым акциям протеста, а также к погромам среди армянского и азербайджанского населения.

В декабре 1989 года власти Армянской ССР и Карабаха подписали совместное постановление об объединении. В 1992 Азербайджан попытался вернуть территорию под свой контроль. Так начались полномасштабные военные действия с применением тяжелой техники и авиации.

Война продолжалась до 1994 года. Победу в ней одержали армяне. Помимо Нагорного Карабаха армянские формирования взяли под контроль семь районов Азербайджана.

Страны договорились о прекращении огня. Поиском путей мирного урегулирования конфликта занялась Минская группа ОБСЕ в составе России, Франции и США. Переговоры шли ни шатко, ни валко, а потом и вовсе были заморожены. Стороны продемонстрировали нежелание идти на компромисс.

На границе самопровозглашенной республики регулярно вспыхивали перестрелки, время от времени перераставшие в ожесточенные бои. На грани войны ситуация балансировала в 2014 и 2016 годах. И, наконец, 27 сентября 2020 года война вспыхнула.

К исходу второй недели нынешних боев стороны потеряли сотни или даже тысячи человек (точные данные неизвестны) и сотни единиц техники. Азербайджанской армии ценой больших потерь удалось продвинуться на несколько километров и захватить ряд населенных пунктов. Обе стороны настроены сражаться, и конца вооруженному противостоянию пока не видно.

Цели участников

Армения:

Цель армянской стороны проста — отстоять территорию самопровозглашенной республики Нагорный Карабах в существующих границах. При этом дать жестокий опор азербайджанской армии, нанести ей максимальный урон и отбить желание воевать. Сохранение статус-кво резко усилит позиции Еревана в возможном будущем переговорном процессе.

Фото: © Пресс-служба правительства Армении

Самостоятельно достичь этой цели в полном объеме Армении будет очень сложно. Ресурсы стран несопоставимы. Азербайджан на свою армию тратит средств больше, чем весь бюджет Армении. Но Ереван может рассчитывать на симпатии мирового сообщества и помощь влиятельной армянской диаспоры на Западе.

Азербайджан:

Задача-максимум Баку — отвоевать всю территории Нагорного Карабаха. Но вряд ли азербайджанские власти к ней всерьез стремятся, поскольку в таком случае резко возрастает риск столкновения с Россией. К тому же, тогда становится неизбежным исход армянского населения из региона, что безусловно вызовет возмущение в мире.

Ясно, что армия Азербайджана долго готовилась к нынешнему противостоянию и перед ней ставились более реалистичные цели. Речь, скорее всего, идет об освобождении семи азербайджанских районов, ранее не входивших в состав Нагорного Карабаха. Вероятно, поставлена задача разрушения целостности армянской обороны и создания плацдарма для дальнейшего наступления.

Реализация этих задач вполне под силу азербайджанской армии, учитывая ее превосходство в современных вооружениях. Но главный ее козырь в полной поддержке со стороны Турции.

Фактор Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неприятно удивил, когда призвал Баку силой освободить Карабах. Мир давно отвык от таких агрессивных заявлений со стороны глав цивилизованных государств. Тем более, что эти слова были адресованы народу, пережившему геноцид в Османской империи.

Анкара тонко подгадала со временем: США сейчас парализованы предстоящими президентскими выборами, а возможности России ограничены глубоким кризисом в Белоруссии.

Прямое вмешательство Турции в карабахский конфликт крайне встревожило Москву. Анкара впервые непосредственно вторглась в зону прямых геополитических интересов России — СНГ. Кремль всегда крайне болезненно реагировал на подобные поползновения.

«Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция», — заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Теперь Анкара получила инструмент давления на Россию для принуждения к возможным разменам в Сирии и Ливии. Возможно, Эрдоган предложит Путину новую сделку с учетом изменившейся ситуации на южном фланге российской границы.

Интересы России

Москва оказалась в крайне сложном положении. С одной стороны, она стремится сохранить роль верховного арбитра в спорах государств ближнего зарубежья. Поэтому Кремль не спешит однозначно вставать на сторону Армении.

По мнению старшего научного сотрудника Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России Максима Сучкова, Кремль также дорожит отношениями с Анкарой и избегает конфликта, поскольку цена вступления в войну на стороне Армении для Путина выше, чем для Эрдогана.

«Поэтому даже если Россия внутренне возмущена вторжением Турции в свое ближнее зарубежье, кроме как договариваться мирно — вариантов у Москвы не много», — отметил Сучков.

С другой стороны, поражение Еревана и потеря им Нагорного Карабаха сильно ударит по престижу России. Кому нужны покровители, неспособные защитить союзников. Очень опасно и усиление Турции на Кавказе.

Еще одним вызовом стало появление в районе конфликта боевиков террористических организаций из Сирии. Своей сирийской военной кампанией Россия пыталась отодвинуть угрозу терроризма подальше от границ, а тут боевики с помощью Турции вновь оказались на «заднем дворе» страны.

Глава СВР сообщил, что радикалов в регионе уже несколько тысяч, и они намерены заработать на войне. Кроме того, боевики через Армению и Азербайджан могут просачиваться на территорию России, отметил Нарышкин.

Прогнозы

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что Азербайджан в борьбе за Нагорный Карабах воспользуется «тактикой салями», отрезая территории небольшими кусками. «Похоже, что при очевидном общем соотношении сил не в пользу Армении, парировать такую тактику армянской стороне будет практически невозможно», — сказал в интервью МК Пухов.

Фото: © Пресс-служба Минобороны Азербайджана

Остановить конфликт сможет только внешнее давление. «Наиболее подходящей для Москвы линией поведения сейчас было бы — способствовать прекращению боестолкновений между армянскими и азербайджанскими силами и усилить посреднические усилия в рамках Минской группы ОБСЕ», — считает Сучков.

При этом нельзя допустить, чтобы Анкара стала посредником в переговорах. «У Турции, как правило, есть план на краткосрочную перспективу и есть долгосрочное видение. Но, когда отработана программа первых действий, турецкая политика буксует, встает на какое-то время в ступор и становится более восприимчивой к аргументам другой стороны. Важно использовать эту возможность, чтобы деликатно сказать nyet по-турецки», — подчеркнул эксперт.