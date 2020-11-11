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Ростелеком раздаст призы победителям игры «Тройная удача»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Участники программы «Бонус» смогут посоревноваться в игре «Тройная удача». Правила игры просты и знакомы миллионам пользователей Сети, а призами будут — бесплатный интернет, промокоды на суперхиты кинематографа, подарочные сертификаты на ювелирные изделия и поездки от РЖД.

Чтобы начать игру, необходимо зарегистрироваться в Едином личном кабинете на ПК, или в приложении для смартфонов «Мой Ростелеком». Если пользователь уже зарегистрирован — отлично. Нужно только присоединиться к программе «Бонус».

Бонусные баллы позволят зарегистрироваться в игре «Тройная удача». Это знакомая миллионам пользователей игра «три в ряд», где нужно совместить в одном ряду три и более одинаковых фишек. Чем больше одинаковых фишек соберет игрок, тем больше очков получит.

Вся игра делится на 13 периодов — игровых недель. Каждый день определяются восемь игроков-победителей, набравших максимальное количество очков. 

Победители ежедневных состязаний могут получить: стопроцентную скидку на «Домашний интернет», на тариф «Игровой» или абонемент на «Супрехиты» IPTV, промокод на подписку в Wink, «Лицей», «ЛитРес», или 20 тысяч бонусов от ювелирной сети SUNLIGHT.

Каждую неделю также отбираются восемь игроков, набравших максимальное количество очков за семь дней. Они также могут получить призы от Ростелекома, а еще 10 тысяч баллов на поездки от «РЖД» и подарочный сертификат от OZON.ru.

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