Метеорный поток Тауриды достигнет пиковой активности

Метеорный поток Северные Тауриды достигнет максимальной активности в ночь на четверг, 12 ноября. За час можно будет увидеть несколько падающих «звезд».

Поток Тауриды необычен тем, что он состоит из двух потоков– Северные Тауриды и Южные Тауриды, сообщает планетарий Уфы. За час во время активности потока можно увидеть на тебе от пяти до семи «падающих звезд».

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Тауриды – яркие желтовато-оранжевые относительно медленные метеоры: частицы влетают в атмосферу Земли со скоростью менее 30 километров в секунду.

Тауриды были открыты в 1869 году. Астрономы считают, что его прародительница – это комета Энке: тауриды представляют собой выделившиеся из кометы шлейфы метеорных частиц.