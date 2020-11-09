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Зафиксирован мощнейший всплеск активности Солнца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Самый мощный всплеск активности за последние три года произошел на Солнце, ученые за первую декаду ноября зафиксировали множество солнечных вспышек, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

За ноябрь астрономы зафиксировали 29 солнечных вспышек класса «С». Только за восемь дней ноября Солнце произвело больше вспышек, чем за весь 2020 год, отмечается в сообщении. Активность стала рекордной с осени 2017 года.

Всего с 1 января 2020 года на Солнце зарегистрировано 48 вспышек. Отмечается, что причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учеными на прошлой неделе.

«Уже сегодня данная группа пятен вышла на линию Солнце-Земля и видна сейчас точно по центру солнечного диска, откуда может оказывать на нашу планету максимальное воздействие. В таком соединении с Землей она будет находиться еще не менее трех дней», — утверждается на сайте лаборатории.

Ученые прогнозируют, что любая относительно крупная вспышка на Солнце в ближайшие дни почти неизбежно будет иметь последствия для Земли. Планету могут ждать магнитные бури и серьезные изменения космической погоды.

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Топ комментариев

Nik3316

Цитатаобеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материаламитолько методички?* а...

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

nicollaich

Лишение машины, лишение прав и лишение свободы.

лачинов

Какая знакомая риторика! Какой знаковый стиль! Поздравляю американцев с выбором, по моему для них это...

pepelmetal

Лишать машины и лишать прав, пожизненно!