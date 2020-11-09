Зафиксирован мощнейший всплеск активности Солнца

Самый мощный всплеск активности за последние три года произошел на Солнце, ученые за первую декаду ноября зафиксировали множество солнечных вспышек, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

За ноябрь астрономы зафиксировали 29 солнечных вспышек класса «С». Только за восемь дней ноября Солнце произвело больше вспышек, чем за весь 2020 год, отмечается в сообщении. Активность стала рекордной с осени 2017 года.

Всего с 1 января 2020 года на Солнце зарегистрировано 48 вспышек. Отмечается, что причиной роста солнечной активности стала крупная группа солнечных пятен, обнаруженная учеными на прошлой неделе.

«Уже сегодня данная группа пятен вышла на линию Солнце-Земля и видна сейчас точно по центру солнечного диска, откуда может оказывать на нашу планету максимальное воздействие. В таком соединении с Землей она будет находиться еще не менее трех дней», — утверждается на сайте лаборатории.

Ученые прогнозируют, что любая относительно крупная вспышка на Солнце в ближайшие дни почти неизбежно будет иметь последствия для Земли. Планету могут ждать магнитные бури и серьезные изменения космической погоды.