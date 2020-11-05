Алексей Учитель снимет фильм про Шостаковича

Новый фильм режиссера Алексея Учителя будет посвящен истории создания Ленинградской симфонии Шостаковича.

Учитель заявил, что сюжет не задумывается как полностью биографический. В нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу, сообщает издание Piter.TV со ссылкой на интервью с режиссером.

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Съемки картины намечены на осень 2021 года. Авторам фильма предстоит встретиться с родственниками композитора и обсудить все нюансы проекта.

Для Учителя это не первый фильм, основанный на биографии. Ранее он снимал картину «Матильда» про молодость царя Николая Второго и фильм «Цой», о рок-музыканте Викторе Цое. Оба фильма были серьезно раскритикованы общественностью.

При этом фильм «Цой» до сих пор не вышел в прокат, но сын музыканта Александр убежден, что картина искажает действительность. Сам Алексей Учитель не раз заявлял СМИ, что не снимал историю полностью биографической и она не о самом музыканте, а о последствиях его гибели.