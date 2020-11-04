Завершено дело о страшном падении автобуса в реку в Забайкалье

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели 19 человек в страшном ДТП почти год назад, когда автобус упал в реку Куэнга в Забайкалье, сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что 1 декабря 2019 года на 362 километре трассы «Могойтуй-Олочи» водитель Сергей Кубасов вез в рейсовом автобусе 41 пассажира. Он не справился с управлением, автобус съехал с моста в реку Куэнга. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе сам водитель и четверо детей. 20 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Следователи завершили расследование. Автотехническая судебная экспертиза установила, что у автобуса была повреждена тормозная система задних колес, а водитель превысил скорость движения. Уголовное преследование в отношении Кубасова прекращено в связи с его смертью.

#ДТП ДТП в Забайкалье глазами очевидцев

Предприниматель Иван Стрельников, ответственный за обеспечение технического состояния автобуса, не проверил автобус на наличие неисправностей перед его отправлением в рейс, сообщает СК РФ.

Стрельникову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц). Ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело по обвинению Стрельникова направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.