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Завершено дело о страшном падении автобуса в реку в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели 19 человек в страшном ДТП почти год назад, когда автобус упал в реку Куэнга в Забайкалье, сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что 1 декабря 2019 года на 362 километре трассы «Могойтуй-Олочи» водитель Сергей Кубасов вез в рейсовом автобусе 41 пассажира. Он не справился с управлением, автобус съехал с моста в реку Куэнга. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе сам водитель и четверо детей. 20 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Следователи завершили расследование. Автотехническая судебная экспертиза установила, что у автобуса была повреждена тормозная система задних колес, а водитель превысил скорость движения. Уголовное преследование в отношении Кубасова прекращено в связи с его смертью.

#ДТП
ДТП в Забайкалье глазами очевидцев

Предприниматель Иван Стрельников, ответственный за обеспечение технического состояния автобуса, не проверил автобус на наличие неисправностей перед его отправлением в рейс, сообщает СК РФ.

Стрельникову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц). Ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до десяти лет.

Уголовное дело по обвинению Стрельникова направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

Disobedient

ЦитатаСамая красивая в мире стюардесса приняла ванну обнаженнойРаньше она одетой мылась?