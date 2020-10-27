Всеобщий масочный режим введен в России

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим, теперь средства защиты следует носить также в лифтах и на парковках, говорится в постановлении, подписанном главой ведомства Анной Поповой.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», — говорится в документе.

Также ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23.00 до 06.00 и рекомендовало усилить дезинфекцию в местах массового пребывания людей. Постановление вступает в силу со среды, 28 октября.

За нарушение масочного режима для граждан предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей.