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Звери в красноярском зоопарке предсказали нового президента США. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено «Роевым ручьем»

Сотрудники красноярского зоопарка предложили тиграм и медведю предсказать результат грядущих выборов президента США, для этого портреты Дональда Трампа и Джо Байдена вырезали на арбузах, сообщил Sibnet.ru представитель зоопарка Олег Чипура.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на них станут нынешний президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

«Мы каждый год устраиваем такие шуточные предсказания-угощения. Например, наши медведи правильно указали на президента Украины Владимира Зеленского перед выборами. В этот раз мы вырезали на арбузах лица кандидатов в президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, и предложили выбрать из них тиграм Хану и Бартеку, а также медведю Буяну», — сказал собеседник.

Но животные решили сохранить интригу. Например, медведь Буян сначала унес и съел арбуз с лицом Байдена, а затем вернулся и с аппетитом угостился арбузом с лицом Трампа. Или исход выборов такой необычный, или арбузы очень сладкие.

Тигры арбузы есть не стали. Хан выбрал для игр арбуз с портретом Байдена, а его коллега Бартек предпочел портрет Трампа.



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Топ комментариев

Voland2

Выборы прошли, можно отпускать до следующего раза...

лачинов

Да уж. Предсказать волну заболеваний на позднюю осень было трудно. Это "цунами" и без ковида каждое межсезонье...

Иркут 69

Чеснок, серебро, осиновые колья.... 😀

Иркут 69

Почему только военкоматы..? 😀ФССП, СКР, МВД, Роспотребнадзор - многим нужны такие "открывашки"

kvd71

Гондурас какой то.............