Министр культуры Ольга Любимова ответит на вопросы детей в ток-шоу

Министр культуры России Ольга Любимова станет гостем ток-шоу «101 вопрос взрослому» и ответит на вопросы детей от 9-17 лет, сообщила пресс-служба Первого канала.

Любимова в новом выпуске шоу расскажет о своем детстве, дорогих ей и хранимых до сих пор игрушках, о годах работы на телевидении, к которой мечтает однажды вернуться и о том, чем занимается сейчас в качестве министра культуры.

Также Любимова впервые прокомментирует свой нашумевший пост в интернете, в котором она назвала себя «некультурным человеком» и призналась в нелюбви к разным видам искусства.

Выпуск ток-шоу «101 вопрос взрослому» с Ольгой Любимовой выйдет на Первом канале 24 октября в 10.15.