Замерзающие кварталы в Бурятии подключили к теплу

Дома в 111,112,113 кварталах Улан-Удэ подключили к отоплению на полмесяца позже обещанного срока. Но даже после подачи тепла, температура в квартирах может быть низкой, сообщила пресс-служба «ТГК-14».

Три квартала, где расположены 154 многоквартирных дома, остались без отопления с началом холодов. Изначально отопление планировалось подать в дома 15 сентября, затем 25 сентября, но появилось оно только в понедельник 5 октября. Причиной срыва сроков стал несвоевременно законченный ремонт теплотрассы.

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В течение сентября температура воздуха ночью в Бурятии несколько раз опускалась ниже нуля. И жильцы вынуждены были покидать дома и уезжать к родственникам, сообщила на своей странице в Facebook депутат Госдумы Николай Будуев.

Прокуратура внесла представление мэру Улан-Удэ с требованием устранить нарушение законодательства и привлечь виновных к ответственности.

Теплоснабжающая организация «ТГК-14» предупредила жителей, что даже после подачи отопления, квартиры еще некоторое время могут оставаться холодными.

«Возможными причинами низкой температуры в квартирах могут быть завоздушенность или засорение отложениями и продуктами коррозии систем теплоснабжения домов. Ответственность за состояние внутридомовой системы теплоснабжения в многоквартирном жилом доме несет управляющая организация», — сообщили специалисты.