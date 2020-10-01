Жители нескольких кварталов в Улан-Удэ остались без отопления

Квартиры в 111,112 и 113 кварталах Улан-Удэ в Бурятии должны были подключить к отоплению 15 сентября. Но подрядчик, занимающийся ремонтом теплосетей, до сих не закончил работы и тысячи жителей остались в замерзающих домах, сообщил Комитет городского хозяйства.

Ремонт теплосетей компания ООО «Фортуна» начала еще летом. Но вовремя закончить работы не смогли. По словам главного инженера подрядной организации Ивана Ерофеева, что уже в ходе работ пришлось менять трассировку трубопровода и проектную документацию. А затем начались затяжные дожди, и работы вновь пришлось отложить.

Администрация города привлекла к завершению строительно-монтажных работ крупные организации Бурятии. Сейчас работы ведутся круглосуточно, в режиме «нон-стоп». Мэр города встречался с жителями замерзающих квартир и пообещал, что отопление появится 3 октября.

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Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев написал на своей станице в Facebook, что температура ночью опускается ниже нуля и жители не всегда могут прогреть квартиру обогревателями.

Они вынуждены уезжать на временное жительство к родственникам и знакомым. В «сотых» кварталах проживает более 30 тысяч человек.

Прокуратура Бурятии провела проверку. По мнению надзорного органа, Комитет городского хозяйства не провел вовремя должный контроль за проведение ремонта. Мэру Улан-Удэ внесено представление об устранении нарушений и наказании виновных лиц. Директора теплоснабжающей организации предостерегли от необоснованного начисления оплаты за тепло за сентябрь жителям «сотых» кварталов города.