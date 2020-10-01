Луна в октябре: когда стричься и менять имидж

Одинаковая стрижка у одного мастера в разные лунные дни может привести к разному результату. Когда лучше идти в парикмахерскую в октябре — можно узнать из лунного календаря красоты 2020 года.

Если вы хотите перемен, лучше стричься на растущую Луну, а любителям стабильности подойдёт убывающая. Это знают многие. Однако большое значение для стрижки имеет не только фаза Луны, но и знак зодиака, в котором она находится в определённый день.

Луна в огненных знаках

Луна в Овне. Со стрижкой стоит быть осторожнее. Неаккуратная смена причёски в этот день может негативно сказаться на здоровье.

Луна во Льве. Очень благоприятный день для визита в салон красоты. Можно смело экспериментировать с внешностью.

Луна в Стрельце. Стрижка может повлиять на профессиональную сферу. Менять причёску в такой день рекомендуется тем, кто мечтает о карьерном росте.

Луна в воздушных знаках

Луна в Близнецах. Стрижка в такой день ускоряет рост волос. Лучше всего делать завивку или просто стричь уже кудрявые волосы.

Луна в Водолее. Не самый удачный день для стрижки. Если хотите улучшить состояние волос, беспокоит их здоровье, то лучше перенести смену причёски.

Луна в Весах. Знак Весов даёт волосам объём. Стричься в этот день рекомендуется тем, кто мечтает о более густых и здоровых волосах.

Луна в земных знаках

Луна в Тельце. Просто идеальный день для посещения парикмахера. Стрижка в день Тельца ускорит рост волос и улучшит их состояние.

Луна в Деве. День также отлично подходит для новой прически. Благоприятен как для стрижки, так и для экспериментов с цветом волос.

Луна в Козероге. Менять причёску в этот день рекомендуется тем, кто хочет укрепить волосы, выбрать стрижку надолго.

Луна в водных знаках

Луна в Раке. Лучше отложить поход в парикмахерскую. Здоровью ничего не угрожает, но волосы могут надолго стать непослушными.

Луна в Скорпионе. Этот знак отличается своей непредсказуемостью, так что со сменой имиджа стоит быть осторожнее. Рискнуть можно тем, кто мечтает о новом романе – новая причёска в день Скорпиона повлияет на личную жизнь.

Луна в Рыбах. День не слишком благоприятен. На здоровье волос смена причёски может повлиять негативно.

Удачные и неудачные числа для стрижки в октябре

Дни с 1 по 3 октября включительно будут не очень удачными для стрижки, но 2 и 3 октября волосы можно смело окрашивать. Период с 4 по 9 октября для смены причёски подходит, наиболее удачным будет 5 октября – в этот день не бойтесь любых экспериментов. Считается, что стрижка в такой день не только сделает лучше состояние волос, но и благотворно повлияет на здоровье в целом.

С 10 по 12 октября по лунному календарю лучше не стричься, однако 11 и 12 числа Луна будет находиться в знаке Льва, поэтому другие эксперименты с причёской, например, сложное окрашивание, пройдут хорошо.

С 13 по 15 октября можно стричься, если хотите сохранить причёску надолго. Дни с 16 по 19 октября для стрижки не слишком подходят. Однако 17 числа можно менять причёску тем, кто находится в подавленном эмоциональном состоянии – обрезав волосы, вы избавитесь от части негатива.

Очень удачными для стрижки станут 20 и 21 октября. Новая причёска принесёт хорошее настроение и здоровье. А вот с 22 по 25 октября со сменой имиджа стоит быть осторожнее.

О новой причёске стоит задуматься 26-27 октября, но не позже — последующие дни месяца считаются не слишком подходящими для посещения салона красоты.