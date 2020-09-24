НАВЕРХ

Лучший сериал американского ТВ «Наследники» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
56 0

Сериал «Наследники», получивший телевизионную премию «Эмми» в номинации лучшего драматического сериала, появился в видеосервисе Wink. Его можно посмотреть бесплатно в течение пробного периода.

По сюжету сериала «Наследники», влиятельный медиамагнат и отец четверых детей Логан Рой, перед уходом на покой решает стравить отпрысков в ожесточенной борьбе за бизнес-империю. 

Драматический сериал в очередной раз доказывает, что богатство и власть — отнюдь не синонимы счастья. Сериал состоит из двух сезонов, в каждом по 10 серий. В Wink «Наследники» можно посмотреть бесплатно в течение двухнедельного пробного периода.


Еще по теме
Владельцам нового модема от Ростелекома в Бурятии подарят «Умный дом»
Ростелеком подарит иркутским геймерам дополнительные бонусы
Wink добавил опцию удаленного группового просмотра фильмов
Медикам Забайкалья отправили первую партию вакцины «Спутник V»
смотреть все
Новости #Новости #Кинематограф #Wink
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Новый сервис Ростелекома превратит слабый компьютер и даже телевизор в мощную игровую машину, способную справляться с самыми требовательными к ресурсам онлайн-играми.
info.sibnet.ru
#Оборудование
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
Ноутбуки для школьников незаменимы для быстрого и эффективного обучения. Однако набор моделей огромен. Читайте советы, как сделать правильный выбор.
 info.sibnet.ru
#Интернет
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Большинство пользователей хранят музыку и другие аудиофайлы в различных цифровых форматах. Какой популярный формат выбрать для хранения домашней аудиоколлекции?
 info.sibnet.ru
#Камеры
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Системы видеонаблюдения становятся все более доступными, но покупать их нужно с умом. Какие ошибки при выборе неизбежно вызовут разочарование?
Все статьи
Обсуждение (0)
Лидируют сегодня
Очень злая летучая мышь днем
1057
Наглая лиса, выгнала собаку с будки и не хотела уходить
707
В Новокузнецке появляются плоские дети
695
Актуальные
обзоры
24 сентября
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
23 сентября
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
21 сентября
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
5 сентября
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
 Смотреть все