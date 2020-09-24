Лучший сериал американского ТВ «Наследники» появился в Wink

Сериал «Наследники», получивший телевизионную премию «Эмми» в номинации лучшего драматического сериала, появился в видеосервисе Wink. Его можно посмотреть бесплатно в течение пробного периода.

По сюжету сериала «Наследники», влиятельный медиамагнат и отец четверых детей Логан Рой, перед уходом на покой решает стравить отпрысков в ожесточенной борьбе за бизнес-империю.

Драматический сериал в очередной раз доказывает, что богатство и власть — отнюдь не синонимы счастья. Сериал состоит из двух сезонов, в каждом по 10 серий. В Wink «Наследники» можно посмотреть бесплатно в течение двухнедельного пробного периода.