Споет и покажет: как колонка «Маруся» управляет Wink

Голосовой помощник «Маруся» в умной колонке «Капсула» от Ростелеком обещает сделать жизнь владельца максимально комфортной и сэкономить время. Например, чтобы включить фильм или переключить канал в видеосервисе Wink, нужно просто попросить об этом «Марусю».

Что умеет «Маруся» в Wink?

Головой помощник «Маруся», встроенный в умную колонку Ростелекома, легко и быстро поможет выбрать среди сотен телеканалов нужный или быстро найдет и включит нужный фильм, выбрав его из тысячи других.

Для начала необходимо установить приложение видеосервиса Wink от Ростелекома. Делается это в несколько кликов и отнимает минимум времени — на смартфоне, телевизоре, приставкахи других устройствах. Если Wink уже установлен — прекрасно. Останется только подключить умную колонку с голосовым помощником «Маруся».

Далее следует зайти в Wink в раздел «Мое», в «Настройки» и выбрать «Голосовое управление». Нажать на «сгенерировать код» — на экране отобразиться код из шести цифр. Затем обратиться к «Марусе» с просьбой «Маруся, активируй Wink» и продиктовать код. Колонка сделает это за несколько секунд. Готово!

Теперь не нужно тянуться за пультом, набирать название каналов или фильмов в поисковой строке. Достаточно сказать: «Маруся, переключи на Матч ТВ», «Маруся, найди сериал "Друзья"» и т.п. То есть с помощью голосовых команд можно выбирать фильмы или сериалы, искать передачи из ТВ-архива и в телепрограмме, переключать каналы.

А еще умница «Маруся» умеет убавлять и прибавлять звук. Ее также нужно об этом попросить. Например: «Маруся, прибавь звук на 30». Или просто: «Убавь звук».

Как подключить колонку с «Марусей»?

Чтобы активировать «Марусю», нужно произвести несколько несложных действий:

Включить «Капсулу» с помощью кнопки на задней панели внизу.

Скачать на смартфон приложение «Маруся». Оно доступно как для Anroid в Google Play , так и для iOS вApp Store.

В приложении «Маруся» авторизоваться через аккаунт «ВКонтакте» или почты Mail. При желании можно пройти авторизацию и по номеру телефона.

Зайти в меню «Подключить колонку».

Для быстрого подключения включить на телефоне следующие параметры: Wi-Fi, Bluetooth и геолокацию.

При подключении колонки к приложению световое кольцо на дисплее колонке должно пульсировать желтым. Индикатор сверху не должен гореть красным, а звук на телефоне должен быть включен.

Если все сделано правильно, через несколько секунд «Капсула» будет полностью готова к работе. Начать разговор с «Марусей» можно одним легким нажатием на сенсорную панель сверху.

Что еще умеет Маруся?

Умная колонка интегрирована в систему продуктов Ростелекома. Она умеет управлять не только Wink, но и продуктами «Умного дома». Владелец «Капсулы» может включить бытовые приборы в умную розетку и управлять ими с помощью голосовых команд — включить чайник или выключить утюг. Также можно включать свет в доме или регулировать его яркость.

Она легко может отрегулировать громкость на подключенных устройствах: приставка, телевизор, саундбар. Маруся— синоптик. Она с радостью расскажет о погоде, об ожидающихся осадках в любом городе.

Маруся — нянька. Она может поиграть с ребенком в угадайки, викторины, всегда ответит на детские вопросы. Но самая интересная способность интерактивной помощницы — иммерсивные сказки, или сказку с элементами дополненной аудиореальности.

Родителю просто нужно попросить: «Маруся, я хочу прочитать сказку «Красная шапочка». Она отправит текст на телефон, а когда взрослый начнет читать, сопроводит историю соответствующим звуком — по мере повествования будет включать динамичную, грустную или веселую музыку. Все зависит от развития сюжета.