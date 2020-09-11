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PepsiCo построит завод чипсов Lay’s под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pixabay.com

PepsiCo приступило к строительству завода по производству чипсов Lay’s и Cheetos в Новосибирской области, сообщил журналистам в пятницу президент PepsiCo Россия, Украина, Белоруссия, Кавказ и Центральная Азия Нил Старрок.

«В регионе созданы благоприятные условия для работы крупных иностранных инвесторов. Несмотря на объективные трудности, вызванные пандемией, мы планируем своевременно построить и запустить новое предприятие. Новый завод будет возводиться в соответствии с принципами PepsiCo — он будет максимально энергоэффективным, здесь будут внедрены современные экологические стандарты, в том числе по утилизации отходов», — сказал Нил Старрок.

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Предприятие мощностью более 60 тонн будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam». Оно станет третьей производственной площадкой в России. Монтаж четырех производственных линий займет четыре года. Завод создаст около 900 новых рабочих мест. Ориентировочная инвестиционная оценка проекта составляет около 12 миллиардов рублей.

PepsiCo представлена в Новосибирской области предприятием «Сибирское молоко», на котором работают более тысячи сотрудников. Строительство второго завода планируется завершить к 2021 году. Продукция будет представлена во всех регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока и в странах ближнего зарубежья.

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Топ комментариев

turan601

Не могу понять как они собираются это делать даже в теории

Partizan1996

Пусть лучше себе другую работу найдет, всю Россию развалил

pepelmetal

Да просто осеннее обострение, так бывает когда в "стране" закрывают псих лечебницы)

senik

Ни фига не понял. За что Ее осудить хотят? Если я съем корову или свинью, это норма, если собаку- 3 года....

paramedic

Фигня какая-то! Жестокое обращение- это когда мучают, издеваются, не дают еды, воды, бьют.А тут съела.Этак...