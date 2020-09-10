Кинотеатры в Новосибирске откроются с 12 сентября

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал документы о возобновлении работы театров, кинотеатров и концертных организаций с 12 сентября, сообщается на сайте регионального правительства.

Работа учреждений культуры и досуга возобновится с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. Главное правило — ношение масок.

Зрители в Новосибирске в первый день открытия кинотеатров смогут посомотреть такие премьеры как «Довод» Кристофера Нолана, который стартовал в российском прокате неделю назад, а также фильмы «Мулан» и «Новые мутанты» со звездой «Игры престолов».

Первые отзывы на фильм «Довод» Кристофера Нолона