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GTA Online «обнулила» читеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: steamXO / Public Domain Mark

Студия Rockstar «обнулила» десятки тысяч аккаунтов в GTA Online, владельцы которых обогатились с помощью популярной уязвимости.

Баг с покупкой квартиры или гаража позволял обмануть игру и заработать сотни миллионов долларов буквально за несколько минут. Демонстрация метода ранее появилась на YouTube, однако была удалена после обращения издатели игры.

Воспользовавшиеся уязвимостью игроки при очередном заходе в игру получили предупреждения, что их аккаунты полностью «обнулены». Они потеряли все деньги, а также имущество — дома, автомобили, одежду.

При этом какие-то предметы были куплены на честно заработанные средства. В связи с этим в соцсетях поднялась волна возмущения — многие пользователи считают, что студия приняла слишком жесткое решение, которое уже прозвали «великим обнулением».

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Я пока вижу лишь сильный скачок цен и продолжающееся обнищание населения.

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

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Когда у соседа сдохла корова, это не значит что ты стал богаче... 👆

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

WSG0600-164-164

Это основная политика для внутренних Россиян, навязанная внешними владельцами её ресурсов из за рубежа..