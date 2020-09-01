GTA Online «обнулила» читеров

Студия Rockstar «обнулила» десятки тысяч аккаунтов в GTA Online, владельцы которых обогатились с помощью популярной уязвимости.

Баг с покупкой квартиры или гаража позволял обмануть игру и заработать сотни миллионов долларов буквально за несколько минут. Демонстрация метода ранее появилась на YouTube, однако была удалена после обращения издатели игры.

Воспользовавшиеся уязвимостью игроки при очередном заходе в игру получили предупреждения, что их аккаунты полностью «обнулены». Они потеряли все деньги, а также имущество — дома, автомобили, одежду.

При этом какие-то предметы были куплены на честно заработанные средства. В связи с этим в соцсетях поднялась волна возмущения — многие пользователи считают, что студия приняла слишком жесткое решение, которое уже прозвали «великим обнулением».