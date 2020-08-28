Снеговик из ХК «Сибирь» снялся для шоу «Танцы»

Символ хоккейного клуба «Сибирь» Снеговик принял участие во флешмобе, приуроченном премьере финального сезона шоу «Танцы», сообщила пресс-служба канала ТНТ.

«Дерзкий снеговик ворвался на площадку на лонгборде, и наравне с участниками исполнил танец в поддержку приближающейся премьеры», — говорится в сообщении.

Видео с танцем из Новосибирска и других городов будет показано 29 августа на большом экране московского ВДНХ. Увидеть прямую трансляцию мероприятия можно будет в соцсетях канала ТНТ и ВДНХ.

Последний сезон шоу «Танцы» стартует 29 августа в 20.00 на ТНТ.