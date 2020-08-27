Ростелеком поможет вспомнить школьную программу

Ростелеком накануне 1 сентября предлагает школьникам освежить забытые за лето знания и начать подготовку к новому учебному году. Сервис «Ростелеком Лицей» позволит это сделать быстро и удобно — с помощью видеоуроков или конспектов лекций.

«Лицей помогает учиться всем школьникам, начиная с первого класса. Например, ученики младшего звена с помощью игровых онлайн-уроков постепенно втягиваются в процесс, а избежать скуки на первых порах им помогут развивающие мультфильмы. Для ребят из средней школы занятия построены таким образом, чтобы они постепенно и последовательно совершенствовали свои навыки. А уроки для старшеклассников содержат полноценные курсы для подготовки к Единому государственному экзамену с разбором заданий по отдельным предметам», — отметил замдиректора макрорегионального филиала «Сибирь» Ростелекома Александр Бойкиня.

Сервис разработан специально для школьников и представляет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первое позволяет изучать учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам.

Во втором разделе школьники знакомятся с современными цифровыми технологиями, учатся развить логику, память и креативность. Кроме того, сервис содержит полезный контент для родителей: здесь можно узнать секреты мотивации или познакомиться с советами психологов по поддержке детей во время экзаменов.

Занятия для учеников проходят в онлайн-формате, который стал привычен для школьников во время дистанционного обучения весной 2020 года. Для начала урока необходим только доступ в интернет, а время для учебы можно выбирать произвольно — например, заниматься вечером после школы или рано утром до дополнительных занятий. Оценить удобство сервиса можно бесплатно, пройдя первые пробные занятия по урокам школьной программы или по курсам цифровых технологий.