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ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз осуждает то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального и настаивает на транспарентном расследовании, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Европейский союз категорически осуждает, то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального. Необходимо, чтобы российские власти инициировали без задержки независимое и транспарентное расследование», — приводит ТАСС слова Борреля.

Он считает, что «российский народ, также как международное сообщество, требует фактов об отравлении Навального». «Все ответственные за него должны понести наказание», — заключил глава европейской дипломатии.

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В четверг, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился блогер, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. В субботу Навального доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

В понедельник немецкие врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно — пока неизвестно. Немецкие медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

Тема: Отравление Алексея Навального
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NEXT warrior

"Ватник" уже был во время Великой отечественной. Учитывая итоги войны он уже тогда доказал свою эффективность.

Drronum

"Они вводятся для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников возбудителей..."...

corrector

Ну он кто угодно, но не трусло как Янукович..

slavaynin

Мы говорит за связи с Россией)

Disobedient

Это они так судью каждую неделю кошмарить будут теперь. Потом адвокат на суд под разными предлогами приходить...
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