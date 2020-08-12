Медики подтвердили инсульт у Ефремова

Медики подтвердили у актера Михаила Ефремова инсульт, он находится в состоянии средней тяжести, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Суд перенес заседание, которое должно было состояться сегодня, на 18 августа из-за госпитализации Ефремова. Накануне артиста на машине скорой помощи увезли в реанимацию Боткинской больницы прямо из зала суда.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии, он находится под домашним арестом.