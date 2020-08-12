НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Медики подтвердили инсульт у Ефремова

Источник:
РИА Новости
244 0
Фото: © Sibnet.ru

Медики подтвердили у актера Михаила Ефремова инсульт, он находится в состоянии средней тяжести, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Суд перенес заседание, которое должно было состояться сегодня, на 18 августа из-за госпитализации Ефремова. Накануне артиста на машине скорой помощи увезли в реанимацию Боткинской больницы прямо из зала суда.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии, он находится под домашним арестом.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Ефремов попал в реанимацию с инсультом
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым подал к актеру иск
Ефремова вынесли из зала суда на носилках
Следы марихуаны и кокаина нашли в крови Ефремова
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «приподнял» фондовый рынок США
•
Медведев объяснил создание «суверенного интернета»
•
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские инженеры научили камеры распознавать лица под маской
Сибирь 12.08.2020 18:33
Военные испытали применение водяной завесы на «Усольехимпроме»
Сибирь 12.08.2020 16:18
Ветеринары Бурятии запретили фермерам выгуливать свиней
Сибирь 12.08.2020 14:14
Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров
Сибирь 12.08.2020 13:54
Самое популярное
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
6056
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
5631
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
5015
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4873
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «приподнял» фондовый рынок США
•
Медведев объяснил создание «суверенного интернета»
•
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
49
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
41
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
27
Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян
21
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter