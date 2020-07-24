РПЦ сообщила о планах общения с паствой в Telegram

Мессенджер Telegram используется наравне с другими мессенджерами и социальными сетями. Там можно говорить с аудиторией на понятном для нее языке, сообщили в Московской патриархии.

«Нам представляется, что Telegram-аудитория — это очень важная аудитория. Это, если угодно, такой премиум-сегмент, может быть, по сравнению с другими социальными сетями, и, конечно, хотелось бы быть с этой аудиторией на связи, быть ей интересным и при этом какие-то важные для нас вещи проговаривать», — цитирует РИА Новости главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойду.

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Он отметил, что главная проблема для церкви с точки зрения коммуникации — это «проблема языка— понятного той аудитории, до которой ты хочешь достучаться».

Лейгода отметил, что Telegram-каналы ректора Сретенской духовной семинарии архиепископа Амвросия (Ермакова) и замуправделами Московской патриархии епископа Саввы (Тутунова), сейчас имеют более 5 тысяч подписчиков.

По его словам, сейчас, в частности, нужно думать над тем, как сделать официальные Telegram-каналы епархий «жизнеспособной штукой», интересными для широкой аудитории.