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РПЦ сообщила о планах общения с паствой в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мессенджер Telegram используется наравне с другими мессенджерами и социальными сетями. Там можно говорить с аудиторией на понятном для нее языке, сообщили в Московской патриархии.

«Нам представляется, что Telegram-аудитория — это очень важная аудитория. Это, если угодно, такой премиум-сегмент, может быть, по сравнению с другими социальными сетями, и, конечно, хотелось бы быть с этой аудиторией на связи, быть ей интересным и при этом какие-то важные для нас вещи проговаривать», — цитирует РИА Новости главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойду.

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Он отметил, что главная проблема для церкви с точки зрения коммуникации — это «проблема языка— понятного той аудитории, до которой ты хочешь достучаться». 

Лейгода отметил, что Telegram-каналы ректора Сретенской духовной семинарии архиепископа Амвросия (Ермакова) и замуправделами Московской патриархии епископа Саввы (Тутунова), сейчас имеют более 5 тысяч подписчиков.

По его словам, сейчас, в частности, нужно думать над тем, как сделать официальные Telegram-каналы епархий «жизнеспособной штукой», интересными для широкой аудитории.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нерг по-моему страны перепутал!

kygear

Показать ему Советский фильм "Цирк" и депортировать..

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?