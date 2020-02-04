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Священникам РПЦ запретят освящать оружие массового поражения

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) предложило исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения, употребление «которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей».

«Не отражено в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения», — приводит ТАСС проект документа Межсоборного присутствия.

В документе говорится, что благословение воина на несение ратной службы соответствует церковной традиции. Кроме того, согласно проекту, в церкви принят «Чин благословения воинских оружий", включающий в себя благословение личного оружия или средств личной защиты воинов».

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Также проект документа указывает на допустимость благословения «средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, ибо при этом испрашивается у Господа не "освящение" пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов».

Межсоборное присутствие — совещательный орган высшей церковной власти РПЦ, подготавливающий важнейшие церковные решения. Члены Межсоборного присутствия избираются Священным синодом из числа архиереев, клириков и мирян. В него также входят все члены Священного синода, а его пленумы возглавляет патриарх.

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