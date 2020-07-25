Wink покажет три бесплатных концерта в честь дня ВМФ

Бесплатные концерты Гарика Сукачева, группы «Чиж&Со» и ансамбля имени Александрова покажут в Wink 26 июля в честь дня ВМФ России.

Все концерты пройдут в прямом эфире видеосервиса Wink по московскому времени. За просмотр концертов не нужно будет платить. А эфиры будут доступны всем, а не только пользователям сервиса. Для просмотра также не потребуется регистрация.

16.00 — Ансамбль имени А.В. Александрова

17.30 — «Чиж&Со»

19.30 — Гарик Сукачев

Также 26 июля с 14.30 по московскому времени пройдет сборный концерт, посвященный Дню Военно-морского флота. А еще в честь праздника Wink сделает «Всё ТВ» главным военно-морским телеканалом России.

Пользователи увидят не только выступления музыкантов. Подписчикам Wink представят виртуальный парад военных кораблей, захватывающие рассказы о четырех российских флотах, истории возведения морских крепостей — от Кронштадта до Владивостока.

Любители морских сражений увидят сюжеты о героях и боевых кораблях, которым нет равных в мире. А еще пользователям покажут видеоматериалы с использованием 3D-графики. В ней уникальный видеоряд соединит прошлое и настоящее. Эту программу представят в партнерстве с Ростелекомом исследователи и популяризаторы военно-морской истории — команда проекта World of Warships.