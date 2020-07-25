НАВЕРХ

Wink покажет три бесплатных концерта в честь дня ВМФ

Источник:
Sibnet.ru
167 0

Бесплатные концерты Гарика Сукачева, группы «Чиж&Со» и ансамбля имени Александрова покажут в Wink 26 июля в честь дня ВМФ России.

Все концерты пройдут в прямом эфире видеосервиса Wink по московскому времени. За просмотр концертов не нужно будет платить. А эфиры будут доступны всем, а не только пользователям сервиса. Для просмотра также не потребуется регистрация.

16.00 — Ансамбль имени А.В. Александрова
17.30 — «Чиж&Со»
19.30 — Гарик Сукачев

Также 26 июля с 14.30 по московскому времени пройдет сборный концерт, посвященный Дню Военно-морского флота. А еще в честь праздника Wink сделает «Всё ТВ» главным военно-морским телеканалом России. 

Пользователи увидят не только выступления музыкантов. Подписчикам Wink представят виртуальный парад военных кораблей, захватывающие рассказы о четырех российских флотах, истории возведения морских крепостей — от Кронштадта до Владивостока.

Любители морских сражений увидят сюжеты о героях и боевых кораблях, которым нет равных в мире. А еще пользователям покажут видеоматериалы с использованием 3D-графики. В ней уникальный видеоряд соединит прошлое и настоящее. Эту программу представят в партнерстве с Ростелекомом исследователи и популяризаторы военно-морской истории — команда проекта World of Warships.

Еще по теме
Wink сделает кино дешевле по абонементу
Wink покажет концерт группы «Мумий Тролль» в День Владивостока
Второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно вышел в Wink
Абоненты Tele2 получили скидки на услуги Ростелекома
смотреть все
Новости #Wink #Мир ТВ
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Как определить качество видео по нескольким аббревиатурам в названии файла на торрентах и в онлайн-кинотеатрах?
info.sibnet.ru
#Интернет
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Большинство пользователей хранят музыку и другие аудиофайлы в различных цифровых форматах. Какой популярный формат выбрать для хранения домашней аудиоколлекции?
 info.sibnet.ru
#Мобильная связь
Как заполировать царапины на экране смартфона
Случайно поцарапать можно самый прочный экран смартфона, однако бежать в сервис после появления некрасивой царапины необязательно, ведь есть «народные» способы устранить дефекты.
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
Все статьи
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
Лидируют сегодня
Потеряла парик
27
Столкновение в офисе_2
25
Любопытный снежный барс гуляет ночью
21
Актуальные
обзоры
18 июля
Стационарный телефон: тарифы бывают разными
7 июля
Как запомнить ПИН-код: простые методы
7 июля
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
27 июня
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
 Смотреть все