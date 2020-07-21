Бонусы Ростелекома обменяют на танки и пиццу

Программа «Бонус» Ростелекома обновится с 24 августа. За четыре дня до старта программы нужно успеть обменять имеющиеся бонусы на подарки, иначе накопленные баллы «сгорят».

Фактически эта программа — аналог знакомого всем кэшбэка. За платежи по услугам или за покупки пользователю начисляются баллы. Пользователи «Интерактивного телевидения» смогут активировать «Бонусы» на ТВ-приставке.

Если абонент пользуется услугой «Домашний Интернет», «Домашний телефон» и «Мобильная связь», то для активации программы ему нужно войти в Личный кабинет.

В Личном кабинете нужно выбрать категорию «Бонусы». Там будет видна вся информация, абоненту остается лишь согласиться с участием в программе. За это сразу начисляют 500 бонусов. Еще их можно получить, например, за: покупки в интернет-магазинах, пополнение и автопополнение лицевого счета, доставку счета на электронную почту.

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Получить баллы можно и за другие действия. Подробнее о них можно также узнать в личном кабинете. А обменять бонусы можно на:

Победный набор в игре World of Tanks, куда входит советский премиум-танк Т-12.

Пиццу «Ветчина и грибы» в подарок при заказе от 745 рублей в «Додо Пицце».

Промокоды на скидку в «М.Видео»

Подписку сервиса «Ростелеком Лицей» на 30 дней.

Приветственный или подарочный наборы и премиум аккаунты в игре World of Warships.

На накопленные баллы можно приобрести еще более двух десятков подарков. Но сделать это нужно до 20 августа. После этой даты все накопленные бонусы «сгорят». А 24 августа стартует обновленная программа для абонентов.