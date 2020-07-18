Полиция Томска проверит журналиста, написавшего о телах в мешках

УМВД РФ по Томской области проводит проверку в отношении журналиста Станислава Микрюкова, который опубликовал фотографии тел в морге, вызвавшие скандал и увольнение главы Минздрава региона.

Журналист томского издания Станислав Микрюков опубликовал фотографии черных мешков, в которых якобы лежат тела умерших от COVID-19 в морге при Горбольнице №3 в Томске. Исполняющий обязанности начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх заявил, что на снимках биологические отходы.

Затем начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова уволили за «бардак» в морге.

Сам Микрюков в соцсетях написал, что полиция оформила на него два административных протокола по 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) по факту публикаций про морги Томска, которые не соответствуют СанПину, и по вспышке коронавируса в клиниках СибГМУ в мае.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в ответе на запрос Sibnet.ru.