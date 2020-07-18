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Полиция Томска проверит журналиста, написавшего о телах в мешках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

УМВД РФ по Томской области проводит проверку в отношении журналиста Станислава Микрюкова, который опубликовал фотографии тел в морге, вызвавшие скандал и увольнение главы Минздрава региона.

Журналист томского издания Станислав Микрюков опубликовал фотографии черных мешков, в которых якобы лежат тела умерших от COVID-19 в морге при Горбольнице №3 в Томске. Исполняющий обязанности начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх заявил, что на снимках биологические отходы.  

Затем начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова уволили за «бардак» в морге.

Сам Микрюков в соцсетях написал, что полиция оформила на него два административных протокола по 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) по факту публикаций про морги Томска, которые не соответствуют СанПину, и по вспышке коронавируса в клиниках СибГМУ в мае.

 «В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в ответе на запрос Sibnet.ru.

 

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volmen

В аду чертей нет, они все давно уже здесь.

Иркут 69

Самый страшный шаг... и гадский. Хуже не придумать. Лес в Прибайкалье это естественный барьер для биоциноза...

лачинов

Совершенно верно. Только дело не в возможности критики власти, а в доступности и реальности пути к достижению...

great_america

"дать людям возможность работать, зарабатывать" - в России работать не значит зарабатывать. В Америке...

лачинов

Не удивлюсь если объемы вырубок будут с изрядным "запасом".