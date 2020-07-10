Лесники в Бурятии спасли погибающего в огне олененка

Лесники Бичурского лесхоза в Бурятии, сражались пожаром в тайге, когда увидели погибающего олененка. Один из лесников без раздумий поспешил на выручку малышу, сообщил рабочие лесопожарной станции.

Сотрудник лесхоза, сражаясь с пожаром, увидели, что в кольцо огня попал олененок. Малыш задыхаясь от дыма, метался, пытаясь выбраться из огненной ловушки.

«Ходили по кромке пожара, тушили огонь, матери рядом не было. Он живой и здоровый, только очень напугался. Вынесли из дымящегося очага», — цитирует слова лесников паблик «Твой Дальний Восток. Бурятия» в Instagram.

Один из лесников без раздумий бросился сквозь огонь и вынес олененка на безопасную территорию. После сотрудники лесхоза отпустили малыша на волю.