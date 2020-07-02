Тонущего лосенка спасли в «Красноярских Столбах». ВИДЕО

Государственные инспекторы спасли тонущего лосенка на южной границе национального парка «Красноярские Столбы» – реке Мане, сообщает пресс-служба парка.

Патрулируя заповедную территорию от кордона Берлы до Кандалака, в районе ручья Масленка инспекторы заметили в воде лосенка. Он плыл вдоль скал, как вдруг под одной из них стал тонуть: то пропадал под водой, то вновь появлялся.

«В этом месте сильное течение, ямы, к тому же половодье. Мы сразу же направили лодку к зверю, чтобы оказать ему помощь. Увидев его под водой, подняли детеныша и затащили в лодку. Сначала из его носа и рта шла вода, а потом он задышал», — рассказал госинспектор Вячеслав Сергиенко.

Благодаря тому, что сотрудники отдела охраны национального парка отреагировали мгновенно, прошло всего пару минут с того момента, как лосенок стал тонуть, и зверь быстро пришел в себя.

«На вид ему около двух месяцев. Так как у копытных очень развит материнский инстинкт, то мы были уверены, что лосиха находится где-то поблизости», — сказал госинспектор Сергей Мурашов.

Поэтому было принято решение выпустить зверя на заповедную территорию недалеко от того места, где его нашли. Позднее государственные инспекторы приехали на этот участок и отметили следы копытных. Значит, лосенок встретился со своей мамой.