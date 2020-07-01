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Путин проголосовал без маски и перчаток

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин в среду принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к конституции. В тот момент на избирательном участке других голосующих не было, но присутствовали наблюдатели.

Глава государства прибыл на участок № 2151 в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах. Президент не стал использовать индивидуальные средства защиты - маску и перчатки, но член участковой избирательной комиссии, выдававшая ему бюллетень, была в маске и перчатках, сообщает ТАСС с места событий.

Путин воспользовался одноразовой ручкой, которую сам распаковал, чтобы расписаться в получении избирательного бюллетеня в соответствующей графе списка избирателей.

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Затем президент заполнил бюллетень в кабинке для голосования и вложил его в электронный комплекс обработки избирательных бюллетеней. В момент, когда Путин находился на избирательном участке, других голосующих там не было, но присутствовали наблюдатели.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.





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Топ комментариев

great_america

Что то не вяжется мемориал советскому солдату с приватизацией и увеличением пенсионного возраста.Цинично...

Иркут 69

Смеялсо преизрядно... 😀😀Если человеков из УИКа застала непогода, то обязательно в подъезде надо расставлять...

Uynachalnica

Был бы другой, в мировом масштабе, он бы и ему стал верным пехотинцем!

corrector

вакансий больше там, где плохо работать

great_america

Проголосовать это одно, посчитать голоса это другое, а утвержденные официальные данные это третье.