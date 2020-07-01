Медведь на Алтае пришел на избирательный участок

Голосование по правкам в Конституцию РФ в городе Барнауле Алтайского края запомнится местным жителям необычным посетителем. Директор зоопарка «Лесная сказка» Александр Чеботарев приехал проголосовать вместе с медведицей Глашей, сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Она же тоже наша – алтайская. Но вот как после этого объяснять людям, что в Сибири медведи по улицам не ходят? Ходят, и имеют гражданскую позицию», — отметил Чеботарев.

Фото : © пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Бурой медведице Глаше около пяти месяцев, она приехала в Алтайский край из соседней Республики Алтай. Одиноко бродившего у села Онгудай медвежонка подобрали охотоведы, пишет ТАСС со ссылкой на директора зоопарка.

Тогда поиски мамы-медведицы не увенчались успехом, и она два месяца жил у охотоведа, пока решалось, что с нею делать. Позднее Барнаульский зоопарк получил письмо от республиканского Минприроды с предложением забрать животное.