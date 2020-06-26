Турбазы открыли в Алтайском крае

Алтайский край с субботы, 27 июня, снимает запрет на работу туристических баз, ранее продленный до 2 июля. Также разрешается работа открытых кафе.

«Действовавший до 2 июля запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах снимается с 27 июня», – сказано в сообщении правительства края.

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Соответствующий документ подписал губернатор Виктор Томенко, ранее отправившийся на удаленную работу из-за коронавируса в его ближайшем окружении.

Также разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе – в летних кафе, на летних верандах, террасах. Это не касается услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых мероприятий – банкеты, поминки.

При этом столы для посетителей должны быть на расстоянии не менее 1,5 метра, а персонал – работать в масках и перчатках. Должна быть организована обработка рук персонала и посетителей кожными антисептиками.

Уточняется, что мониторинг эпидобстановки в связи со снятием ряда ограничительных мер будут вести органы Роспотребнадзора. В случае ухудшения эпидобстановки снятые ограничения могут быть восстановлены.

При этом в соседней Республике Алтай, где число заболевших стремительно растет из-за вспышки коронавируса в высокогорном Кош-Агачском районе, все дома отдыха и базы закрыты до 2 июля. Не исключено, что ограничения будут продлены.