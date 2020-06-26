НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Турбазы открыли в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Фото: © Sibnet.ru

Алтайский край с субботы, 27 июня, снимает запрет на работу туристических баз, ранее продленный до 2 июля. Также разрешается работа открытых кафе.

«Действовавший до 2 июля запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах снимается с 27 июня», – сказано в сообщении правительства края.

#Хобби и досуг
Два Алтая отменили крупнейшие летние праздники

Соответствующий документ подписал губернатор Виктор Томенко, ранее отправившийся на удаленную работу из-за коронавируса в его ближайшем окружении.

Также разрешена деятельность предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе – в летних кафе, на летних верандах, террасах. Это не касается услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых мероприятий – банкеты, поминки.

При этом столы для посетителей должны быть на расстоянии не менее 1,5 метра, а персонал – работать в масках и перчатках. Должна быть организована обработка рук персонала и посетителей кожными антисептиками.

Уточняется, что мониторинг эпидобстановки в связи со снятием ряда ограничительных мер будут вести органы Роспотребнадзора. В случае ухудшения эпидобстановки снятые ограничения могут быть восстановлены.

При этом в соседней Республике Алтай, где число заболевших стремительно растет из-за вспышки коронавируса в высокогорном Кош-Агачском районе, все дома отдыха и базы закрыты до 2 июля. Не исключено, что ограничения будут продлены.



Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Алтай отменил внутренние рейсы из-за вспышки коронавируса
Количество умерших от COVID в Красноярском крае превысило 100 человек
смотреть все
Жизнь #Туризм #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запланировал новое обращение к россиянам
•
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
•
Суд вынес приговор режиссеру Серебренникову
•
Названы самые надежные автомобили
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Турбазы открыли в Алтайском крае
Сибирь 26.06.2020 20:23
Алтай отменил внутренние рейсы из-за вспышки коронавируса
Сибирь 26.06.2020 19:54
Глава Бурятии «разодрался» с чучелом на бойцовском ковре
Сибирь 26.06.2020 19:25
Директор кафе в Шерегеше оштрафован за придавленных снегом туристов
Сибирь 26.06.2020 18:22
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
8037
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4512
Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»
4204
Порноверсию «Дома-2» организовали в российском городе
2970
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запланировал новое обращение к россиянам
•
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
•
Суд вынес приговор режиссеру Серебренникову
•
Названы самые надежные автомобили
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

se 34

Бедолаги, им бы к голове капустный лист приматывать чтоб отлегло

лачинов

Их возмущение совершенно понятно. Они привыкли считать эту халявную прибыль своей, и делиться не хотят.Непонятно...

pepelmetal

потрошенко одной ногой уже в тюрьме, а всё о России думает