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Два Алтая отменили крупнейшие летние праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Республика Алтай и Алтайский край из-за продолжающейся эпидемии коронавируса отменили главные массовые праздники предстоящего лета.

В Алтайском крае это Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», литературный фестиваль Роберта Рождественского, краевые Дельфийские игры. При этом Шукшинские дни, пользующиеся большой популярностью и ежегодно собирающие десятки тысяч человек, не состоятся впервые в истории.

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Кроме того, на 2021 год перенесен Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение», а также Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Эти фестивали проводятся раз в два года, а перенос на следующий год театрального фестиваля совпадет с юбилеем народного артиста.

Отмена связана как с запретом на проведение массовых мероприятий, который распространяется на достаточно длительное время. Кроме того, отмечают власти края, крупные мероприятия требуют длительного процесса подготовки.

«Даже если представить, что все ограничения в ближайшее время будут сняты, то подготовить и провести названные акции не представляется возможным. Потому что это система торгов, покупка авиабилетов и многое другое», – сказала министр культуры региона Елена Безрукова

Еще одна причина связана с тем, что бюджет в условиях пандемии недополучает доходы и одновременно должен направлять дополнительные средства на здравоохранение.

В Республике Алтай на следующий год перенесли крупнейший национальный праздник Эл Ойын, который проходит раз в два года. Предполагалось, что в нем будет участвовать не мене 15 тысяч человек, в том числе, из других регионов России.

«Мы обязательно проведем любимый всеми народный праздник в 2021 году и посвятим его 30-летию со дня образования Республики Алтай, которое будет отмечаться 3 июля», – написал в своем Instagram глава региона Олег Хорохордин.

Кроме того, в регионе под вопросом проведение масштабного гастрофестиваля «Мать Земля. Алтай», который впервые состоялся в прошлом году в Горно-Алтайске и собрал более 30 тысяч зрителей и участников. Его собирались сделать ежегодным. Сообщалось, что праздник такого формата прошел в республике впервые и очень полюбился жителям.

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