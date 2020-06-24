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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/garikkharlamov/

Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов объявили о разводе в рамках розыгрыша, сообщил ведущий программы Comment Out Владимир Маркони.

Приходящие на эту передачу звезды пишут в соцсетях другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные «наказания», пишет «Комсомольская правда».

Маркони пояснил, что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими. «Вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — сказал ведущий.

Он также уточнил, что до выхода передачи Асмус и Харламов будут опровергать его слова. «Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить: "Нет, нет". Но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — сказал Маркони.

Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Многие посчитали, что в этом виноват скандал вокруг фильм «Текст», однако артисты опровергли такую версию.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

_ASUS__

частично, но не всецело ... виноваты сша и европа которые по сути развели януковича на политический шантаж...

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2