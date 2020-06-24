Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов объявили о разводе в рамках розыгрыша, сообщил ведущий программы Comment Out Владимир Маркони.

Приходящие на эту передачу звезды пишут в соцсетях другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные «наказания», пишет «Комсомольская правда».

Маркони пояснил, что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими. «Вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — сказал ведущий.

Он также уточнил, что до выхода передачи Асмус и Харламов будут опровергать его слова. «Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить: "Нет, нет". Но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — сказал Маркони.

Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Многие посчитали, что в этом виноват скандал вокруг фильм «Текст», однако артисты опровергли такую версию.