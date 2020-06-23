Новосибирцам предложили бесплатные тесты на антитела к COVID-19

Жителей Новосибирской области приглашают принять участие в бесплатном тестировании на антитела к коронавирусной инфекции. Подать заявку можно как на взрослых, так и на детей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Тем, кто хочет сдать тест на антитела, необходимо заполнить анкету на сайте ifacovid.nso.ru. Сбор анкет продлится с 24 по 26 июня. Заявку на участие ребенка должны заполнить его законные представители (родители или опекуны).

После сбора анкет организаторы определят группу из 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше).

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У добровольцев возьмут образец крови и методом ИФА (иммуноферментный анализ крови) оценят наличие антител IgG SARS-CoV-2. Результаты помогут оценить особенности эпидемического процесса в популяции, составить прогноз развития ситуации в регионе и в стране, спланировать мероприятия по профилактике распространения COVID-19.

Исследование пройдет на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». Исследование организует областное управление Роспотребнадзора, правительство, министерство здравоохранения и министерство цифрового развития и связи региона.