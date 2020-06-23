Столица Тувы остановила общественный транспорт из-за коронавируса

Мэрия Кызыла остановила все городские и пригородные перевозки до особого распоряжения со вторника, сообщается на сайте муниципалитета. Это связано с «крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой» по коронавирусу.

«Ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам с 23 июня 2020 года до особого распоряжения», — говорится в документе, подписанном первым заммэра по жизнеобеспечению Александром Черноусовым.

Служебный транспорт продолжит работу. Меры связаны с быстрым ростом числа зараженных коронавирусом в республике — по 140-150 человек ежедневно.

По данным на 22 июня, в Туве было зафиксировано 3575 случаев заражения коронавирусом. В мае от COVID-19 скончались два человека, в июне — шестеро, но их результаты еще находятся на исследовании.