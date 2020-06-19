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Проверен миф, спасет ли машина в перестрелке

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты концерна «Калашников» проверили, можно ли укрыться за автомобилем во время перестрелки, видео опубликовано на YouTube.

Обстрелу из ружей разного калибра подверглась старая «девятка», на прочность проверялись отсек двигателя, передняя дверь и багажник. При этом мощность патронов постепенно повышалась.

Только пуля 20-го калибра из гладкоствольного ружья пробила навылет один багажник. А более мощные виды стрелкового оружия почти в 100% пробивали насквозь и обе передние двери. Отсек двигателя смог остановить все посланные в него пули, в том числе предназначенные для охоты на слонов.

«Во время перестрелки имеет смысл прятаться только за колесными дисками или моторным отсеком. Любое охотничье оружие пробивает машину в области салона и багажника», — резюмировал специалист в конце эксперимента.

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