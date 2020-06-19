Ростелеком построит линию связи нового поколения от Европы до Азии

Ростелеком приступил к реализации проекта по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от западных до восточных границ России под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»).

«Инфраструктура ВОЛС российских операторов в направлении с Запада на Восток была построена в 1990-х и 2000-х годах и в течение следующих 5–10 лет она будет нуждаться в замене или существенном обновлении. Поэтому к моменту завершения строительства TEA NEXT ресурсы оптической инфраструктуры Ростелекома могут быть востребованы не только самой компанией, но и большим количеством других российских операторов», — сказала вице-президент по работе с операторами связи Ростелекома Наталия Крючкова.

По ее словам, «пользователи TEA NEXT получат гораздо более технически эффективное решение с точки зрения свободы планирования и управления своим сетями связи, а с коммерческой точки зрения — в разы более эффективную модель управления затратами на долгосрочные инвестиции в сетевую магистральную инфраструктуру».

Фото: © Ростелеком

В период 2023–2024 годов Ростелеком выведет принципиально новый набор услуг, основанный на предоставлении в аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией на основе нового проекта TEA NEXT, который является логическим развитием действующего проекта ТЕА.

Благодаря TEA NEXT заказчики смогут использовать инфраструктуру темных волокон (волокна оптического кабеля, еще не задействованные в передаче данных) и размещать собственное оборудование вдоль маршрута новой ВОЛС.

Стратегический проект

Уникальность проекта «Ростелекома» состоит в том, что ВОЛС TEA NEXT предоставит возможности транзитной системы, недоступные ни в одной из существующих наземных линий — при этом они широко используются в бизнес-моделях морских подводных межконтинентальных линий связи. Кроме того, строительство TEA NEXT позволит получить новую магистральную ВОЛС, используемую всеми основными российскими операторами.

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Для реализации проекта «Ростелеком» создал новую компанию «Атлас», в которой примут участие финансовый и стратегический партнеры. Общий объем инвестиций составит около 500 миллионов долларов в течение нескольких лет.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы международными операторами связи и глобальным ОТТ-компаниям в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы, и российскими операторами для использования на территории России.

При строительстве новой ВОЛС будут использованы новейшие оптические волокна типа ULL (Ultra Low Loss), которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM (технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну).

Трасса магистрали пройдет по кратчайшему маршруту с запада на восток России с привязками к основным крупным городам.Задержка распространения сигнала (Round Trip Delay, RTD) в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток не превысит 85 милисекунд, Москва — Кяхта — не более 55 милисекунд.