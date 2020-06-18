Абоненты Tele2 получили скидки на услуги Ростелекома

Оператор мобильной связи Tele2 приготовил для своих клиентов, впервые подключивших одну или несколько услуг Ростелекома, скидки на домашний интернет, интерактивное телевидение (IPTV) и домашнее видеонаблюдение, а также бесплатную подписку на цифровой видеосервис Wink, сообщает пресс-служба компании.

Tele2 запустил с Ростелекомом тарифное предложение «Выгодное решение» в своих салонах. «Если клиенты Tele2 впервые подключат одну или несколько услуг Ростелекома», их ждут скидки на домашний интернет, интерактивное телевидение (IPTV) и домашнее видеонаблюдение, а также бесплатная подписка на цифровой видеосервис Wink», — говорится в сообщении.

В рамках тарифа Выгодное решение клиенты могут выбрать одно или несколько предложений Ростелекома — домашний интернет, IPTV и систему видеонаблюдения. Чем больше услуг подключает клиент в рамках пакета, тем выше скидка на ежемесячную плату.

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Например, в Московском регионе при покупке одной услуги клиент получает скидку 15%, а при выборе двух — 20%. В качестве дополнительного бонуса в ряде регионов пользователям предоставляется бесплатная подписка на цифровой видеосервис Wink. Предложение действует в салонах Tele2 по всей России, при этом условия акции в различных городах отличаются.

В салонах связи Tele2 также стала доступна оплата услуг Ростелекома без комиссии. Оплатить можно домашний интернет и интерактивное телевидение, стационарный или мобильный телефон. Платеж производится по лицевому счету за интернет или телевидение, а за услуги домашнего телефона или сотовой связи — по номеру телефона. Зачисление внесенных средств происходит мгновенно.

В салонах связи Tele2 можно приобрести оборудование Ростелекома для облачной услуги «Умный дом». С начала года продажи таких устройств в рознице оператора увеличились в 8 раз. Повышенным спросом пользуются ТВ-приставка Wink и камеры для организации домашнего видеонаблюдения. До 31 августа в розничной сети Tele2 действует специальное предложение,позволяющее получить устройства от «Ростелекома» по особо выгодной цене.