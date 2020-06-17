Повышение тарифов ЖКХ в Кузбассе отложили до сентября

Правительство Кузбасса утвердило повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги с 1 сентября, а не с 1 июля, говорится в постановлении, опубликованном на сайте властей региона.

Согласно новому постановлению, оплата услуг по нынешнему тарифу ЖКХ сохранится до 31 августа текущего года. С 1 сентября предельный индекс изменения размера вносимой населением платы в зависимости от района увеличится.

Самый высокий рост тарифов произойдет в Кемеровском и Новокузнецком городских округах — до 15%, самый низкий — 3,2% — в Белогорском городском поселении.

Средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля 2020 года составит 4%.