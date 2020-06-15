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Вход только по электронным билетам введут в Новосибирском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило готов к открытию: на территорию будут пускать не более 3 тысяч посетителей и только по электронным билетам, введут масочный режим, сообщил пресс-центр мэрии. Однако точная дата открытия зоосада пока не называется.

Запускать людей в зоопарк будут партиями из расчета, что на одном гектаре могут находиться одновременно 50 человек. Если раньше учреждение посещали около 5 тысяч человек в день, то сейчас их количество сократят до 3 тысяч.

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«Планируем ограничить продажу билетов: допустим, с 9.00 до 11.00 их смогут купить 600 человек, с 11.00 до 13.00 еще 600 и так далее, но не более 3 тысяч человек в сутки. В местах скопления людей будет нанесена разметка для соблюдения дистанции», — приводит пресс-центр мэрии Новосибирска слова директора зоопарка Андрея Шило.

По его словам, каждые два часа будет проводиться обработка скамеек, урн, поручней. Для контроля за соблюдением масочного режима увеличат число охранников, также будут привлекаться волонтеры.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в ближайшее время на областном штабе поставит о вопрос об открытии зоопарка и надеется на положительное решение.

«Кормление животных, зарплата сотрудников, коммунальные платежи – всё окупалось за счёт посетителей. Сбой в работе из-за коронавируса серьёзно ударил по бюджету зоопарка. Ежемесячные расходы сегодня составляют около 31 миллион рублей. Самое верное решение – открыть зоопарк, иначе мы рискуем его потерять», — отметил он.

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