Новую PlayStation 5 высмеяли в Сети

Пользователи Сети высмеяли внешний вид представленной консоли PlayStation 5 от японской корпорации Sony.
Приставка футуристического вида была показана пользователям в четверг, PlayStation 5 в белом исполнении с черными вставками и синей подсветкой выполнена в вертикальном форм-факторе, на корпусе также имеются вырезы и плавные изгибы.
PS5E353— (@Rinkai70_000) June 11, 2020
#PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/qnl5szs0lU
Также компания Sony продемонстрировала беспроводную гарнитуру, HD-камеру и пульт дистанционного управления. Пользователи отметили, что необычный дизайн — лишь возвращение к идеям, которые ранее уже использовались производителями бытовой техники.
Некоторым комментаторам современная консоль напомнила совершенно неожиданные предметы — например, поезд, напольный вентилятор и даже мифическое око Саурона из трилогии Толкина.
I'm just saying pic.twitter.com/UNTEFEDDmu— David Pierce (@pierce) June 11, 2020
PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года, однако конкретная дата пока держится в секрете. Она получила восьмиядерный процессор AMD Ryzen Zen 2 с частотой 3,5 ГГц, а также графический процессор RDNA 2 с поддержкой разрешения 8К.