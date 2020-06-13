Новую PlayStation 5 высмеяли в Сети

Пользователи Сети высмеяли внешний вид представленной консоли PlayStation 5 от японской корпорации Sony.

Приставка футуристического вида была показана пользователям в четверг, PlayStation 5 в белом исполнении с черными вставками и синей подсветкой выполнена в вертикальном форм-факторе, на корпусе также имеются вырезы и плавные изгибы.

Также компания Sony продемонстрировала беспроводную гарнитуру, HD-камеру и пульт дистанционного управления. Пользователи отметили, что необычный дизайн — лишь возвращение к идеям, которые ранее уже использовались производителями бытовой техники.

Некоторым комментаторам современная консоль напомнила совершенно неожиданные предметы — например, поезд, напольный вентилятор и даже мифическое око Саурона из трилогии Толкина.

PlayStation 5 появится в продаже в конце 2020 года, однако конкретная дата пока держится в секрете. Она получила восьмиядерный процессор AMD Ryzen Zen 2 с частотой 3,5 ГГц, а также графический процессор RDNA 2 с поддержкой разрешения 8К.