Объявлена новая дата презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации, посвященной будущей игровой приставке PlayStation 5. Мероприятие пройдет 11 июня, сообщается в официальном блоге консоли.

Презентация состоится онлайн из-за пандемии коронавируса, видео будут транслировать на платформах Twitch и YouTube. Первоначально форум должен был состояться 4 июня, однако его перенесли из-за массовых беспорядков в США.

«Есть несколько вещей столь же захватывающих, как запуск новой консоли. Мы как никогда рады взять вас с собой в путешествие, чтобы изменить будущее видеоигр», — говорится в опубликованном анонсе компании.

Известно, что консоль получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц, графический процессор RDNA 2 производительностью 10,3 терафлопс, что включает 36 вычислительных блоков с частотой 2,2 ГГц с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К.

Устройство будет обладать оперативной памятью 16 GB GDDR6 с пропускной способностью 448 Гб в секунду. Также консоль оборудуют SSD-накопителем на 825 Гб с поддержкой внешних жестких дисков USB HDD. Приставку оснастят приводом 4K UHD Blu-Ray.