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Летние веранды ресторанов заработают в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © epicantus

Омская область начала второй этап снятия ограничений, в него входит открытие летних веранд ресторанов, детских садов, спортивных и торговых центров, сообщается на сайте правительства региона.

«После уведомления о своей готовности Роспотребнадзора и в соответствии с его предписаниями с 12 июня могут открыться летние веранды ресторанов и кафе. Внутри помещений и торговых центров работа предприятий общепита по-прежнему запрещена», — говорится в сообщении.

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Уже с понедельника, 8 июня, смогут начать работу объекты торговли площадью до 800 квадратных метров, частично возобновят работу спортивные центры. Послабления коснутся только участников национальных и региональных сборных: они возобновят тренировочный процесс в спортивных сооружениях, но их список будет строго регламентирован.

Со вторника, 9 июня, возобновляется действие льготных транспортных карт.

При этом Александр Бурков поручил усилить контроль за соблюдения санитарных правил в торговой сети. Торговые объекты, в которых не соблюдается масочный режим, будут закрывать.

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