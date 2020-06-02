Объявлен кастинг на шоу «Модель XL»

Канал «Ю» запустил всероссийский кастинг на второй сезон реалити-шоу «Модель XL» для девушек с размером одежды не меньше 54-го, сообщает пресс-служба телеканала.

Принять участие в кастинге могут женщины в возрасте от 18 лет c размером одежды XL, ростом не ниже 170 сантиметров.

«Модель XL» — шоу, открывающее моделей формата plus size. Участницам, прошедшим строгий кастинг, предстоит жить в одном доме, где они будут постигать профессию модели, участвуя в фотосессиях и выполняя задания звездных наставников. Победительница шоу не только получит приз, но и прославится на всю страну.

Ведущими первого сезона проекта были Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин и Павел Раков. Победительницей стала Елена Терехина.