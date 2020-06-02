НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Объявлен кастинг на шоу «Модель XL»

Источник:
Sibnet.ru
129 0

Канал «Ю» запустил всероссийский кастинг на второй сезон реалити-шоу «Модель XL» для девушек с размером одежды не меньше 54-го, сообщает пресс-служба телеканала.

Принять участие в кастинге могут женщины в возрасте от 18 лет c размером одежды XL, ростом не ниже 170 сантиметров.

«Модель XL» — шоу, открывающее моделей формата plus size. Участницам, прошедшим строгий кастинг, предстоит жить в одном доме, где они будут постигать профессию модели, участвуя в фотосессиях и выполняя задания звездных наставников. Победительница шоу не только получит приз, но и прославится на всю страну.

Ведущими первого сезона проекта были Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин и Павел Раков. Победительницей стала Елена Терехина.

Фото: © lenusikwithgod, instagram.com/lenusikwithgod

Еще по теме
Триллер «Выжить после» стартует на СТС
ТНТ эксклюзивно покажет сериал про женщину-полицейского с Зоей Бербер
Объявлена дата премьеры сериала «257 причин, чтобы жить» на ТНТ
Сериал «Черная кошка» с Михаилом Боярским вышел на «России»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Красота
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Назван простой способ остановить распространение коронавируса
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Массовое заражение коронавирусом произошло в жилом доме Томска
Сибирь 02.06.2020 08:23
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
Сибирь 01.06.2020 18:14
Женихи и невесты Приангарья остались без свадеб
Сибирь 01.06.2020 18:10
Двенадцатилетнюю девочку убили в красноярском поселке
Сибирь 01.06.2020 17:42
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
13251
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5269
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4323
Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов
3684
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Назван простой способ остановить распространение коронавируса
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Торопится наш обнуленный.... 😕

Grossmeister38rus

Бойкот ! В это фарсе не стоит участвовать

Иркут 69

Увы, этот фарс не предполагает наличие участников. Чисто теоретически это "всероссийское голосование"...

slavaynin

Так это в России президент от безпорядков в бункере спрятался?

slavaynin

хорошо,а то я уже переживать начал.